«Mürgitada kohv. Või ehk naps...?»

Digby pani oma töntsakad sõrmed enda ees laual vaheliti, justkui tahtes neid värisemast hoida. «Eriti härra Chestertoniga kohtumine paneb mul sees kõik üsna keerama, sest ta on lihtsalt ... aga sa tead, et ta on minu iidol. Oh heldus ... mis siis, kui neist mitte kellelegi mu lugu ei meeldinud?»

Dobble raputas pead. «Kindlasti mitte, Digs,» ütles ta. «Ma olen sinu lugusid lugenud ja need on ülimalt avaldamiskõlbulikud. No kuule – ja ära korda muud –, minu arvates on sinu isa Veritas palju mõjuvam kui härra Chestertoni isa Brown. Ta läheb selle vihmavarjuga pisut liiale, see härra Chesterton siis, ja «väike» isa Brown – nagu ta seda meest jätkuvalt kirjeldab – on minu maitse jaoks liiga tudisev. Jätab vaimulikkonnast halva maine, kui ta nii räsitud ja tühja pilguga on.»

«Oh, aitäh, et nii ütled,» vastas Digby käsi veelgi kõvemini kokku surudes. Tema silmad sädelesid ehedast tundest. «See on tõeline kompliment, sest monsieur Poirot on lihtsalt ... noh, parfait nagu ta ise ütleks – just nagu ka madam Christie.» Ta kõkutas pisut naerda, ja siis hääbus see ohkeks. «Ma tean, et kõlan kindlasti tobedalt, aga Alastair Whittlesby norib mu lugudes alati iga pisikese detaili kallal, ja mõnikord ma lihtsalt paratamatult soovin, et temal ideed otsa saaksid või et ta sõnad kokku kuivaksid, või ... või et tema leheküljed kogemata tulle kukuksid ja häviksid. Või ... või et midagi juhtuks temaga. Ehkki see ei ole minust väga kristlaslik,» lisas ta kahetsevalt.