Kingitus ekstsentriliselt vanapaarilt, kelle korterist kostab vahel veidraid helisid

«Tere, kullake, ega me ei sega?» alustas proua Castevet, kui Rosemary ukse avas. «See on mu hea sõber Laura-Louise McBurney, kes elab kaheteistkümnendal. Laura-Louise, see on Guy naine Rosemary.»

«Tere, Rosemary. Tere tulemast Brami!»

«Laura-Louise kohtas Guyd just äsja meie juures ja tahtis ka sinuga kohtuda, nii et me tulime siia. Guy ütles, et sa oled kodus ega tee midagi. Kas tohib sisse tulla?»

Alistunud külalislahkusega juhatas Rosemary nad elutuppa.

«Oo, sul on uued toolid,» tähendas proua Castevet. «Kas pole ilusad!»

«Tulid täna hommikul,» sõnas Rosemary.

«Kas kõik on hästi, kullake? Näed kurnatud välja.»

«Kõik on korras,» ütles Rosemary ja naeratas. «Mul hakkasid täna päevad.»

«Ja sa käid veel ringi?» päris Laura-Louise istet võttes. «Minul oli esimestel päevadel nii valus, et ma ei saanud liigutada, süüa ega üldse midagi teha. Dan jootis mulle kõrrega džinni, et valu vaigistada, ja me olime tollal sada protsenti karsklased, selle ühe erandiga.»

«Tänapäeva tüdrukutel käib kõik kergemini kui meil,» lausus proua Castevet samuti istudes. «Nad on meist tervemad, tänu vitamiinidele ja paremale tervishoiule.»