Chris Pine'i lemmikraamatud, mis on kättesaadavad ka eesti keeles

Näitlejate perekonda sündinud Chris Pine õppis enne meelelahutusse siirdumist Berkeley ülikoolis inglise keelt. Ta on alati olnud väga innukas lugeja ning ei eelista mingit kindlat žanri. Näiteks loeb ta hea meelega nii sõjaajalugu kui krimiromaane, vahendab Radical Reads.

Siin on Chris Pine'i lemmikraamatutest need teosed, mis on ka eesti keelde tõlgitud.

«Ma tõesti soovin, et oskaks sellest raamatust intelligentselt rääkida,» tõdeb Pines, et tal on raske õigeid sõnu leida. «See on ülimosaiikne teos ja iga kord, kui hakkate mõnesse neist mosaiiktükkidest süvenema, pöörab autor teema ümber.» Raamat oli näitleja jaoks kuni lõpuni läbimatu, kuid viimane osa võttis kõik suurepäraselt kokku.

Enda sõnul elas Chris Pine hiljuti üle suure Norman Maileri faasi ja kiidab eelkõige romaani «Alasti ja surnud», milel autor kirjutas 25-aastaselt. Juba nii noorelt on Maileri arusaam inimpsüühikast ja sõduri mõttemaailmast väga sügav. Pine'i selgitusel on ääretult huvitav, kuidas on raamatus kirjeldatud inimeste mõttetut suremist ja sõja rumalust.

«Kuradima meistriteos,» kiidab Pine. «See humaniseerib neid kohutavaid inimesi viisil, millega teie ajul, teie moraalsel ajul on raske toime tulla. See on tõesti suurepärane.»