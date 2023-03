Enno Mõts esitleb raamatut vibulaskmisest ja sõdalasfilosoofiast

Autori selgitusel on raamat suuresti mõtisklus eestlusest ning sõdalasfilosoofiast. «Ma olen need kombineerinud, proovides leida, mis imenõidus on nii pisikest rahvuskildu läbi aastatuhandete alles hoidnud, vaatamata meie peale langenud sõdade jadale. Eesti keeles ei ole sõdalastemaatikat eriti sügavalt käsitletud. Ses mõttes on raamat pigem midagi uut,» usub ta. «Raamatul on teinegi kandev teema – see on vibulaskmine. Tuleb tõdeda, et ka sellest pole süva-analüüsina kontseptuaalset lähenemist eestikeelsena koostatud. Samas teevad just täna eesti vibulaskjad suurtegusid maailm areenil.»