Kõigil meil on jutustada oma lugu. Aga mis siis, kui sul oma lugu ei ole?

Janice on avastanud, et hea koristaja saab oma päevi ja tunde enam-vähem omatahtsi korraldada – ja tema esmaspäevade tasakaalu tarvis on tähtis just see, missuguses järjekorras ta sel konkreetsel päeval oma koristustöid teeb. Kõik teavad, et usaldusväärset koristajat on raske leida, ja Cambridge’is paistab hämmastavalt suur hulk inimesi olevat avastanud, et Janice on harukordselt hea koristaja. Ta ei ole siiski päris kindel, kui kohane on kiidusõna «harukordselt hea» (seda kuulis ta kunagi pealt, kui üks ta tööandjatest oli oma sõbranna kohvile kutsunud). Ta teab, et ta ei ole sugugi harukordne naine. Aga kas ta on hea koristaja? Jah, seda ta enda arvates on. Tal on kindlasti piisavalt kogemust. Ometi loodab Janice, et kogu tema elu ei saa võtta kokku fraasiga: «Ta koristas korralikult.» Kui ta bussi pealt maha astub, noogutab ta bussijuhile, et seda üha sagedamini pähe tikkuvat mõtet tõrjuda. Bussijuht noogutab talle vastu ja Janice’il on põgusaks hetkeks tunne, nagu oleks mehel kavas midagi öelda, aga siis toovad bussi uksed kuuldavale ohke, justnagu hingaksid nad sügavalt välja, ja lähevad jõnkshaaval kinni.