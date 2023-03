Millest mõtleb evolutsioonibioloog?

«Evolutsioonibioloogi päevik» anti välja vaid kaks aastat tagasi, kusjuures algselt hoidis mind lugemast mitte see, et tegu on teadlase päevikuga (vastupidi, see müüb raamatut), vaid kartsin et lastetu naisena pole mul eriti materjali, millega samastuda. Paljudes lugudes figureerivad just lapsed ning evolutsioonilisi olukordi on kujutatud läbi põlvkondlike suhete (ema-laps, vanaema-ema jt suhete kaudu). Õnneks eksisin – tema päevik on kirjutatud muhedalt, tähelepanelikult, optimistlikult, ning nii objektiivselt kui võimalik. Lugudes figureerivad küll lapsed või abikaasa, kuid ka sõbrad, tuttavad, kaasprofessorid või sugulased, ühesõnaga inimestevahelised suhted oma universaalsuses.