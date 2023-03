Ilmus toetav käsiraamat neurobioloogilise arenguhäirega laste vanematele

Raamatus annavad spetsialistid ning samasuguste probleemidega perekonnad nõu, kuidas nende väljakutsetega toime tulla, tutvustatud on erinevate uuemate teadusuuringute tulemusi ning antakse soovitusi lisalugemiseks või -kuulamiseks.

Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson, «Must vöö lapsevanemaks olemise kunstis». Foto: Raamat

Kas muretsete oma lapse sõbrasuhete pärast? Kas teie laps ei taha kooli minna või istub liiga palju erinevate ekraanide ees? Võib-olla tunnete, et laps ei söö piisavalt või hoopis ei suuda söömist lõpetada? Kas teie lapsest on ootamatult saanud teismeline, kelle ellu on tulnud ka alkohol, uimastid või seksuaalne riskikäitumine?

Üks olulisemaid sõnumeid on, et neurobioloogilise arenguhäirega seotud raskused ei ole tingitud lapsevanemana ebaõnnestumisest. Igal perekonnal on oma spetsiifiline taust ning lapsed ja noored vajavad julgustust, et leida õige tee.

Lotta Borg Skoglund on tunnustatud rootsi psühhiaater. Ta töötab Karolinska Instituudis ja Uppsala Ülikoolis, on asutanud SMART Psykiatri kliinikud ja tegeleb teadustööga neuropsühhiaatria, vaimsete probleemide, hormoonide ja sõltuvusega seotud teemadel. Tema raamatutest on eesti keeles varem ilmunud «ATH – tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks».