Seks relva ja sooja duši vastu

Asusin kohe esimese lonksuga asja juurde. Ütlesin, et mul on vaja ennast kaitsta. Mu kodus on käinud sissemurdjad. Ta elavnes, rõõmus, et saab aidata. Ta soovitas võtta AK-47: see on odav, usaldusväärne, ei jää kinni, lihtne kasutada ja kaalub vähe. Turg oli neid täis; siin korteriski oli neid kolm. Tahtsin selle eest maksta. Ta raha ei taha, aga ma võiksin anda talle midagi, mida ta on alati ihaldanud.