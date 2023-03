«Ma tulen sisse nõudma seda, mis kuulub õigusega mulle»

Ent kui Kitty ja tema vanaema tubadesse sisse murtakse ning need segi pööratakse, taipab ta kähku, et hotellis toimub midagi ebatavalist. Peagi hakkavad vaikses linnakeses ringlema kuulujutud varastatud rubiinist. Rubiinist, mis võis olla Kitty ema valduses, kui too sõja ajal kaduma jäi. Ning kui sissemurdmistele lisaks toimuvad mõrvad ja kallaletungid, muuhulgas ka endisele linnapeale, tundub, et kurjategija ei kohku kalliskivi leidmise nimel tagasi millegi ees.