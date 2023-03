GALERII ⟩ Aarne Puu tutvustas oma eestikeelseid luuletusi

Aarne Puu on sündinud 1948. aaastal Tallinnas, õppinud psühholoogiat ja vene filoloogiat Tartu ülikoolis, lõpetanud Jagiełło ülikooli Krakovis teatriloo erialal. Ta elab Krakovis ja õpetab sealses ülikoolis eesti keelt. On tõlkinud poola keelde Fr. Tuglase, P.-E. Rummo, J. Kaplinski, M. Undi, A. Valtoni ja teiste eesti kirjanike loomingut. Eesti keelde on ta tõlkinud mitmete poola kirjanike teoseid, sealhulgas S. Lemi romaanid «Solaris» ja «Eeden» ja A. Sapkowski «Viimane soov».