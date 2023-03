Kirurgi kohutav valik: kas päästa oma poja või patsiendi elu?

Heidan pilgu seinakellale. Neljatunnise akna lõpp läheneb kiiresti, pärast seda on südamekahjustus vältimatu. Kui see aeg saab läbi, on iga tiksuv sekund sama hästi kui nael, mida lüüakse patsiendi kirstukaande.

Ülahuulel kirvendab tekkiv higi. Võitlen sooviga seda tupsutada ja kordan omaette kunagi juhendajalt saadud nõuannet. Ära kunagi näita välja närvilisust. Kui sina paanitsed, siis paanitsevad ka nemad. Sa ei saa tuua laeva sadamasse, kui sinu meeskond on üle parda karanud.

Pigistan patsiendi südant rusikasse, surun kokku ja lasen lahti samas rütmis, nagu see on varem ise liigutanud nii palju kordi, ja asetan südame õrnalt rinnaõõnde. Kude on minu haardest muutunud punakasroosaks. Kummalisel moel paistab see peaaegu kaunis, nagu külmaõhetuses põsed.

«Anname talle veel ühe võimaluse,» ütlen ma, tagajärjed sõnade tagant aimumas.

Sirutan aeglaselt käe, pikendades patsiendi elu nii kaua kui võimalik, ja vabastan aordiklemmi. Verejõgi voolab südamesse. Ikka veel ei juhtu mitte midagi.

Pigistan südant mitu korda, kuid isegi pärast kaaliumilahuse välja loputamist tundub see kummaliselt külm; see on märg ja libe nagu seakärss. Võta end kokku, Peter.

Õlad on pingul, kui ma kummardun laua kohale ja pumpan südant käsitsi kogu oma jõuga. Higi koguneb näole. Margot astub vaikselt ligi ja tupsutab iga tilga kuivaks.