«Kas te olete lolliks läinud või: see on ju vale hümn?! Seda ei tohi te enam kunagi laulda»

«Hümn on hümn. See ei saa olla vale ega õige. Selle üle, mis on õige, mis vale, otsustab aeg. Aga mis sinu õpetajasse puutub, siis tema aju on see aeg sama punaseks võõbanud nagu need loosungidki, mida Johan peab raudteejaama ooteruumi seinale riputama.»