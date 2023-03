Miks on ikkagi hea natuke päikest püüda

Linda Geddes on Londonis elav ajakirjanik, kes kirjutab populaarteaduslikke raamatuid peamiselt bioloogia ja meditsiini teemal. Tema menuk «Päikest püüdes» (Chasing the sun: The New Science of Sunlight and How it Shapes Our Bodies and Minds) räägib päiksevalguse positiivsest toimest inimeste unerütmile, meeleolule ning tervisele üleüldiselt. Tegu oli minu jaoks huvitava teosega, sest kuigi palju teatakse päiksekiirguse negatiivsest toimest (nahavähk!), siis vähem räägitakse päevitamise võimalikest positiivsetest toimetest, eriti kui seda tehakse regulaarselt väikestes kogustes.* Autor siiski toonitab, et nahapõletust peab vältima.