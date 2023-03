JÄRJEJUTT ⟩ Salapärane naine, kes nägi palju vaeva, et jätta mulje, nagu ta oleks kõigest tavaline koduperenaine

Miks püüdis Agatha Christie terve oma karjääri jooksul jätta mulje, et ta oli kõigest tavaline koduperenaine, ehkki ta seda ilmselgelt ei olnud? Tema elu on on täis salapära ja kirge; ta on, nagu Lucy Worsley ütleb, «põnevalt, sädemeid pilduvalt moodne». Ta käis Hawaiil surfamas, armastas kiireid autosid ning teda võlus uudne psühholoogiateadus, mis aitas seljatada vaimse tervise probleemid.