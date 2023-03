Märten Kross esitles autobiograafiliste sugemetega romaani «Hullumäng»

«Märten Krossi romaanis «Hullumäng» on palju kihte, palju psühholoogiat ja palju fakte,» kommenteerib kirjanik ja mäluuurija Imbi Paju. «Peategelase mõtted, uned, sisekõne, mis leiavad aset, toimuvad 1989. aasta Nõukogude okupatsiooni lõpu reaalsuses. Kirjanik on võtnud, tulevikku silmas pidades, justkui meie kõigi elude eest vastutuse. Lugeja asetatakse kirjaniku poolt sümboolselt psühhoanalüüsi isa Sigmund Freudi punasele sohvale, kus rääkija ja loo vastuvõtja saavad koos võimaluse puhastada end haige ühiskonna taagast. See on olukord, mis annab võimaluse uuestisünnile ja vabadusele. Teadmised sellest, kust me tuleme ja mida me oleme üksikisikuna ja kollektiivselt läbi elanud, sellega kaasnev puhastumine, empaatia, arusaamine ja arm enda ja ligimese vastu, on vabaduse eeldus.»