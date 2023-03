Raamatublogija menukist: paraku ei ühine ma seekord kiidukooriga

Kangelanna Daisy Jones meenutas mulle oma iseseisvuse ja isepäisusega kangesti Pipi Pikksukka. Kõrvaltegelastest torkas silma Eddie, kelle kibestumus kumas lehtedelt välja. Üldiselt oli aga tegelaste jutt nii sarnane, et sulas kokku, eriti kuna kujutletava raamatu kujutletav toimetaja oli intervjuukatked kenasti kui pusletükid klappima sobitanud. Mulle meeldis rohkem, kuidas mõnda sündmust mäletati erinevalt, nii et vahepeal muutus häguseks, mis on tõde. See sõnum oleks võinud raamatust veel selgemalt välja tulla.

Algusest peale ootab kergitamist saladuseloor, miks bänd kuulsuse tipus ootamatult laiali läks. Intervjuude kaudu üritatakse jõuda asja tuumani. Pinget kruvivad rock’n’roll'iga käsikäes käivad seks ja narkootikumid. Kui juba, siis ootad midagi pöörast. Igasuguste tablettide neelamist ja pulbri ninnatõmbamist oli raamatus tõesti ohtralt, seks jäi pigem ridade vahele, aga mõlemad olid lihtsalt loomulik elustiili osa.

Ma ei jäänud rahule, et see pidev uimasolek neid rohkem ei mõjutanud, ei põhjustanud ekstreemseid tagajärgi. Eeldasin kõvasti rohkem draamat ja lendavaid sädemeid, aga kulminatsioon oli antiklimaktiline, vaikne susin suure paugu asemel. Ühesõnaga, nagu tegelased, jättis ka lugu ise viimistlemata mulje. Tundsin end kõrvaltvaatajana, mitte sündmuste keskpunktis.

Raamatu tõeline trump on see, kui reaalse mulje kõik jätab. Vabalt võiks olla tegu päris bändi, päris inimeste, päris probleemidega. Ainuke pisiasi, mis vihjab sündmuste fiktiivsusele on see, et päris inimeste puhul ei jõuaks raamatusse säärane ausus. Intervjuudes paljastab nii mõnigi tegelane enda kõige haavatavamad küljed. Kõigepealt tutvustatakse Daisy Jonesi, seejärel The Sixi kujunemist ja siis nende ühist teekonda. Luubi all on muusikute elustiili juurde käiv pidev uimas olek, tasakaal perekonna ja muusika vahel, laste saamine või saamata jätmine, ning muidugi ei saa üle ega ümber bändiliikmete omavahelistest suhetest ja lahkhelidest.

Veelgi enam dokumentaalteose muljet loob pilguheit loomeprotsessi ja albumi telgitagustesse, kus kogutakse inspiratsiooni, lihvitakse sõnu, lindistatakse materjali. Palju on pisidetailidele tähelepanu pööramist. Üks asi on lugeda, kuidas väljamõeldud bänd muusikat teeb ja sõnu kirjutab, hoopis teine asi oleks seda teha, laulud peas kajamas. Ilma muusikata jäi kuivaks. Ega ma totu, tulnud ka selle peale, et Amazoni sarja lood taustaks mängima panna. Kujutan ette, et selles osas töötab seriaal raamatust palju paremini, aga ma ei ole veel oma hüpoteesi kinnitamiseni jõudnud.