7 hoiatavat märki, et manipulaator üritab sinu elu üle kontrolli võtta

Kuid manipuleerida võib pikka aega ja salakavalalt kohaldatud kontrollil on siis teised tagajärjed. Ohver kaotab järk-järgult kõik pidepunktid. Manipuleerivas suhtes võivad manipuleeritavad piirangutest, survest ja šantaažist osaliselt teadlikud olla. Nad teavad, et nad ei ole täiesti vabad. Nad tunnevad, et on lõksus, on sõltuvad ja elavad hirmu all ning nad ei vabasta end sellest vaimsest vanglast vaid seetõttu, et ei tea, kuidas sellest pääseda. Sel juhul ei ole ülalpool toodud manipuleerimise definitsioon enam piisav, sest manipuleerimine ongi suhte keskne element.

On oluline, et lugeja saaks täpselt aru, mis on kontrolliv mõjutamissuhe, millised on selle mehhanismid ja selle õhustik. Liiga sageli kiputakse manipuleeritavaid inimesi halvustama. Arvatakse, et nad on loomupoolest psühholoogiliselt nõrgad, kuid tegelikult on nad moraalse ahistamise tõttu selliseks muutunud. Paljud kehitavad õlgu ja leiavad, et manipuleeritavad peaksid lihtsalt oma tahte järgi käituma ja rahu saamiseks lihtsalt «stopp» ütlema. Jõutakse kiiresti arvamusele, et nad on ise sellise häbiväärse suhtega nõus ja annavad sellesse oma panuse. Ehk siis lühidalt – kui neid manipuleeritakse, siis ju nad ise tahavad seda ja saavad sellest mingit kasu. Need lihtsustatud selgitused aitavad kollektiivset teadvust rahustada. Ja tõsi ju on, et väljast vaadates ei paista sellise suhte funktsioneerimises mingeid lõkse, nagu igapäevane ahistamine, vaimne programmeerimine, šantaaž, ähvardused ja pidepunktide kadumine. Nii tundubki, et inimene ise osaleb enda allutamises. Tuleb aga aru saada, et enne ohvriks muutumist tehti talle tohutu ajupesu. Raamatus «La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite» jutustab Olivier Clerc loo sellest, kuidas konn ujub rahumeeli jahedas vees teadmata, et vesi on juba keema pandud. Vesi muutub mõnusalt leigeks, siis uinutavalt soojaks enne surmavalt põletavaks muutumist. See metafoor illustreerib väga hästi seda, kuidas on võimalik lasta end sellisesse situatsiooni ilma reageerimata lukustada. Ükskõik kes võib lõksu sattuda, mitte ainult ebastabiilsed ja masohhistlikud inimesed.