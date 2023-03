«Politseinik vanglas. Seda ei kannata mõeldagi… mida temaga tehakse»

«Mis relv see oli?» Sellest, kui aegamisi inspektor küsimustele vastas, sai Evie aru, et mees päris hea meelega nii palju infot välja ei andnud, ent ta suutis mõelda vaid sellele, kui lahke oli Charley olnud tema vastu pärast jõest välja tõmbamist. Ta lausa saatis senimaani aeg-ajalt julgustavaid sõnumeid, soovides kiiret kosumist ja pannes ette, et nad võiksid välja dringile minna, kui Evie end paremini tunneb. Sedasorti lahkus jäi igatahes politsei tööülesannetest väljapoole.

«Haamer. Banks tunnistas selle endale kuuluvaks. Ütles, et hoiab seda garaažis tööriistakastis ja et kui ta järele vaatas, siis oli see kadunud. Muidugi olid sellel tema sõrmejäljed, aga ründaja kasutas kindaid ja ajas mõned neist laiali, mis annab meile pisut lootust. Tekitab vähemalt kahtluse, kas Charley oli viimane, kes haamrit kasutas. Aga see pole piisavalt veenev. Osalised sõrmejäljed on tema omad. Relv kuulub talle ja see on kaetud ohvri verega.»