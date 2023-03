Paris Hiltoni 5 lemmikraamatut, mis avavad tema mõttemaailma

Eesti keeles

See on raamat, mida Paris Hilton enda sõnul aeg-ajalt ikka üle loeb, et endale meelde tuletada, kuidas kõike täielikumalt kogeda. «Tolle õpetab meid lahti laskma mõtetest, et mis kõik järgmiseks juhtuda võib, laskma lahti hirmust ja ärevusest ning hetkerõõmust osa võtma. Värske emana on mul nii hea meel, et tema õpetused on minu elu osa.»

«Lapsepõlvesündmused mõjutavad meid kõiki. Mina pole erand. Samuti pole seda Oprah Winfrey. Ta kasutab selles raamatus näiteid iseenda elust ja näitab, kuidas me saame oma suhted traumadest eraldada ning anda endale armu, mõistmist ja andestust.»

Inglise keeles

Susanna Kaysen, «Girl, Interrupted» (1999. aasta Oscariga pärjatud filmi pealkiri eesti keeles on «Katkenud elu», ka «Aasta mu noorusest»)

«Kuigi selle raamatu sündmused juhtusid juba ammu, 1960. aastate lõpus, tunduvad need Susanna Kayseni sule läbi ehedad ja vahetud. Emotsionaalne pimedus, võitlus reaalsusega, segadus raviga – need on kõik asjad, mida ma teismelisena taastusravis tundsin,» märgib Paris. «See raamat on ajatu, valus ja oluline.»

Paris Hiltoni selgitusel on Dolly Parton üks kuulsamaid blondiine, kes tegeleb heategevusega ja on ka suurepärane looja. Dolly on Parise meelest nõnda enesekindel ja vaimukas, et igaüks tahaks temaga koos õhtu väljas veeta. See lauluraamat on tema sõnul väga hea näide, mis teeb Dolly nõnda eriliseks. «Ma armastan seda!» märgib ta.

Julia Boorstin, «When Women Lead: What They Achieve, Why They Succeed, and How We Can Learn from Them» (Kui naised juhivad: mis nad saavutavad, miks see neil õnnestub ja mida me saame neilt õppida)

«See raamat on mõeldud igale naisele, kes soovib kuulda teiste naiste arvamust tänapäeva ärimaailmas navigeerimise kohta. Kaasaegne piibel töö ja elu juhtimiseks,» soovitab ta.