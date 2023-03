KRIMIROMAAN ⟩ Väikesel tüdrukul on raske südamerike ja teda päästaks vaid siirdamine. Kust saada süda?

«Mark Jolöv on pettunud nii meis kui ka põllumajanduspoliitikas. Rootsis on keelatud loomadele kasvuhormoone anda ja antibiootikumidega ravitakse ainult nakkuse saanud loomi. Keelatud on ennetaval eesmärgil kogu karjale manustada. Ja sellest keelust hoolimata ostavad koolid ja haiglad antibiootikumide ja hormoonide toel toodetud liha teistest riikidest, kus loomapidamine on palju viletsamal järjel. Ainult sellepärast, et see on odavam. Kas tead, Maria, mis mina arvan, kuigi see on minu ülimalt isiklik hüpotees? Mina arvan, et läänemaailma rasvumisepideemia johtub kasvuhormoonidest kogu selles odavas lihas, mida me pahaaimamatult sööme ja oma lastele anname!»