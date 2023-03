Ilmus Taylor Jenkins Reidi üleilmne menuk fiktiivsest 1970ndate menubändist

«Daisy Jones & The Six» on lugu 1970ndate menubändist, nende muusikast, ühe vapustava edu saavutanud albumi lindistamisest, kontsertidest ja bändiliikmete omavahelisest keemiast. Kogu romaan koosneb eranditult ansambli biograafia jaoks tehtud intervjuudest, et heita valgust kuulsuse tipul olnud bändi ootamatule laialiminekule.

Taylor Jenkins Reid on praegu üks enim müünud autoreid maailmas. Tema romaanid «Evelyn Hugo seitse abikaasat», «Daisy Jones & The Six», «Malibu Rising» ja «Carrie Soto on tagasi» on püsinud nädalaid raamatumüügiedetabelites, kusjuures «Evelyn Hugo seitse abikaasat» ja «Daisy Jones & The Six» on edetabelites olnud ilmumisest alates. «Daisy Jones & The Six» on võitnud Goodreads Choice Awardi ajaloolise romaani kategoorias.