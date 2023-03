SÜNGE KRIMI ⟩ Kui seadus ja õiglus ei tähenda enam sama asja, siis kumba valida?

Wilson märkas, et vasakut kätt oli rohule pargitud üks tehnilise osakonna äratuntavatest kaubikutest, ja tegi silmapilkselt otsuse. See oli üldise mürgli keskel parim võimalus varjuda. Ta kiirustas otsejoones kaubiku poole, tegemata välja kriminaalpolitsei seersant Hickey hõigetest, millega too üritas tema tähelepanu äratada. Nagu ennast finišilindi poole sirutav sprinter, läbis ta allesjäänud meetrid sööstuga, mis tõi ta viimasel hetkel kaubiku taha. Tema mao sisu purskus välja. Ta sai hakkama.

Peaaegu.

Kriminaalpolitsei ringkonnaülem Susan Burns teadis hästi, kuidas muljet avaldada. Ta oli silmatorkava välimusega naine, kellest õhkus vastuvaidlematut autoriteeti hoolimata sellest, et ta oli kõigest nelikümmend kaks aastat vana – mis oli nii kõrgele teenistusastmele jõudmiseks märkimisväärselt õrn iga. See asjaolu, millele lisandusid silmipimestav edu vägivaldsete kuritegelike jõukude likvideerimisel Limerickis ja ajakirjanduse eksimatu vaist sellest teadasaamisel, oli viinud selleni, et ta edutati riikliku kriminaaluurimisbüroo juhiks, kohale, kus ta oli tänaseks töötanud juba tervelt poolteist päeva. Susanil olid läbitungivad sinised silmad, mis tekitasid tunde, et ta puuris pilguga punkti, mis paiknes umbes kümne sentimeetri jagu vestluspartneri sees, võimalik, et seal, kus asus inimese hing. Ta oli pikka kasvu ja sõudja saleda figuuriga. Sellised naised vältisid sageli kõrgete kontsade kandmist, et mehed ennast ebamugavalt ei tunneks. Susan kandis neid justnimelt selsamal põhjusel. Samuti, olgugi, et see oli täielik klišee, oli tal teatav nõrkus kingade vastu. Kingad olid tema muidu rangelt reglementeeritud elus ainus enesehellitus. Viimati nimetatud asjaolu oli uurija Donnacha Wilsoni ehk Ropsija – mis saab nüüd kahtlemata tema hüüdnimeks kuni elu lõpuni – jaoks eriti oluline. Kaks päeva tagasi ostis kriminaalpolitsei ringkonnaülem Susan Burns endale uues ametis alustamise puhul paari Louboutini kingi. Kaks sekundit tagasi oksendas uurija Wilson need täis.

Naise näoilme sööbis Wilsonile igaveseks mällu. Ent see ei ole siiski see mälestus, mille tõttu ta keset ööd külmast higist kaetuna üles ärkab. Ei. See on üks teine nägu, kujuteldamatus agoonias tardunud nägu, mille laugudeta silmad vahivad hirmkalli Toscana kamina kohal seinale kritseldatud sõnu. Analüüsid kinnitavad hiljem, et need on kirjutatud ohvri enda verega ja tõenäoliselt oli ta seda ise pealt vaadanud.

Sõnad olid lihtsad.