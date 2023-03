Susanna Veevo esitleb raamatut riigist, kus naisi mõrvatakse nende juuste pärast

«Põhja-Iraani mäeahelikel nautisin täielikku vabadust – pärast kohustuslikku peasalli kandmist tundsin viimaks ometi juukseid tuules lehvimas! Eestis üles kasvanuna poleks ma iialgi osanud arvata, et juuksesalgu näolt pühkimine saab minu jaoks ülimaks vabaduse kogemuseks. Ometi, siin ma olin, tundmas viimaks jälle seda, mis on kannustanud Iraani naiste vabadusvõitlust,» kirjutab Susanna Veevo. «Iraani härrasmees põlastas valitsuse naeruväärset hirmu: «Nad usuvad islamisse nii vähe, et isegi juuste näitamine võib nende meelest religiooni lõplikult õõnestada!» See oli üks viis, kuidas naistele koht kätte näidata.»