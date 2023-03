Rahvusraamatukogu otsib pimedate raamatukogule uut nime

Eesti rahvusraamatukogu pimedate raamatukogu algatatud nimeotsingu eesmärk on tuua erivajadustega inimestele teenuseid osutav raamatukogu lugejatele lähemale ning muuta see enam kaasaegse ühiskonna osaks, kus piirid kellele milline raamatukogu on mõeldud polegi nii selged. Oma nimepakkumise saavad teha kõik, kellel on hea idee.