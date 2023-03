«Loomulikult elavad kõigis raamatukogudes kummitused. Kõik teavad, et kummitustele meeldib lugeda.»

Täna ei paista seal olevat kummitusi, vaid kõigest kaks õde – sest kindlasti peavad need kaks raamatukoguhoidjat olema õed. Neil on ühtmoodi haruldast tooni punakaspruunid juuksed – mõned vasekarva salgud punakasblondi seas. Ühel õel ulatuvad juuksed õlgadeni ja kaarduvad sissepoole, teisel on veidi külje peale tõmmatud pikk pats. See tuletab Janice’ile meelde väikest tüdrukut, ehkki see õde siin on ilmselt juba viiekümnele lähenemas. Janice’i arvates pats naisele sobib ja talle meeldib ka see, kuidas ta on selle sisse põiminud värvilise paela. Janice neist eriti palju ei tea, kui kõrvale jätta see, et nad on tõepoolest õed ja et kokku on peres neli õde. Noorem õde (see, kes oma juukseid lahtiselt kannab) oli talle kunagi öelnud: «Emal oli meid neli tükki. Isa endale poissi ei saanudki.» Vanem õde oli omalt poolt rõhutanud: «Kujutage ette, neli! Vaene mees. Terve maja naisi täis.» Edasi oli noorem õde seletanud, et nad on kõik omavahel väga lähedased ja näevad silmapaistvalt sarnased välja. «Loomulikult,» oli vanem õde toonitanud, «oleme me kõik ikkagi väga erinevad.» Tema õde oli noogutanud. «Jah, ja me ise oleme endile nimeks pannud Taibu, Kaunitar, Kamandaja ja Kullake.» Siis olid nad mõlemad naernud. «See on meie peres niisugune nali,» ütles vanem õde. «Jah, niisugune peresisene nali,» kordas teine õele naeratades.