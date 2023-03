Selle suure pakase geograafiline asukoht on täiesti konkreetne, kuid varasemad kommenteerijad pole vist märganud, et Baise on Bazan, Mezan on Mézin ja Marsaves on Mont-de-Marsan. Kõik nimetatud paigad on Garonne’i jõe lõunakaldal Edela-Prantsusmaal, ükstei­sest neljakümne miili pikkuse raadiuse piires, ning et Nostradamus naudib nagu tavaliselt sõnahuumorit, kus Mezan on kenasti vas­tandatud maisoni´le (maja). Dordogne (mis asub kuuskümmend miili põhja pool) on kuulus oma vastiku talveilma poolest, kus isegi -15 °C pole mingi ebatavaline temperatuur. Nostradamus annab siin mõista, et konkreetselt 2035. aasta talvel tekib pakane vales piirkonnas.