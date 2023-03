Kalamaja raamatukogus on avatud Mälulabor

«Hoides vanu fotosid ja dokumente hoiame ka seda, kes me oleme ja kust me tuleme, kujundame enda, oma laste ja lastelaste identiteeti,» sõnas Kalamaja raamatukogu juhataja Helen Reiser. «Meie raamatukogus on juba mitmeid mäluga seotud teenuseid: tasuta muuseumipiletite laenutus ja erinevate mäluasutuste andmebaaside koolitused. Mälulabori avamisega jätkame ajalooga tutvumise ja selle säilitamisega seotud võimaluste avardamist.»