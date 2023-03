Viis raamatusoovitust, et elada õnnelikumalt ja tasakaalukamalt

Foobiad ja maaniad on sügavalt isiklikud nähtused, mis ei ole enamasti moe- ega ajastupõhised, vaid kuuluvad tänapäevalgi levinud ärevushäirete hulka. Kes meist nende võrku langeb, ei sõltu ei meie sotsiaalsest staatusest, haridustasemest ega jõukusesest-vaesusest. Kuid tänapäeval mõistab ühiskond, et vaimse tervise probleeme saab ravida või vähemasti leevendada.

Keskmine inimelu on absurdselt ja vihaleajavalt lühike. Kui eeldada, et elad kaheksakümneseks, on sul veidi üle nelja tuhande elunädala.

Toetudes nii muistsete kui nüüdisaegsete filosoofide, psühholoogide ja vaimsete õpetajate tarkustele, on Oliver Burkeman valmis saanud huvitava, humoorika, praktilise ja väga sügavmõttelise raamatu aja ja selle kasutamise kohta. Eitades meie ajastu asjatut püüdlust «kõik tehtud saada», tutvustab see raamat lugejatele vahendeid, mille abil luua tähenduslik elu, tunnistades samas meile antud aja lõplikkust. Saab selgeks, et paljud viisid, kuidas me seni oleme ajast mõelnud, pole vältimatud ja üldkehtivad tõed, vaid pigem kahjulikud valikud, mida oleme indiviidi ja ühiskonna tasandil teinud. Ent leidub muid ja paremaidki võimalusi.