Levinud põhjus, miks hommikusöök salaja meie üle valitseb

Hommikusöök, mis põhjustab kõrge glükoosipiigi, teeb meid kiiremini näljaseks. Veelgi enam, see hommikusöök rikub meie glükoositaseme regulatsiooni kogu ülejäänud päevaks, nii et meie lõuna- ja õhtusöök tekitavad samamoodi kõrgeid piike. Sellepärast on piikidega hommikusöök glükoosi Ameerika mägede üheotsapilet. Lame (toim. raamatus on näidetena hulgaliselt graafikuid, mis aitavad mõista glükoositaseme muutusi) hommikusöök seevastu muudab ka meie lõuna- ja õhtusöögi tasasemaks.

Peale selle on meie keha hommikul, kui oleme paastuseisundis, glükoosi suhtes kõige tundlikum. Meie magu on tühi, nii et kõik, mis sinna maandub, seeditakse ära väga kiiresti. Sellepärast tekitabki suhkru ja tärklise hommikusöögiks söömine tihti päeva kõrgeima piigi.

Hommikusöök on KÕIGE HALVEM aeg päeval, mil vaid suhkrut ja tärklist süüa, ometi on see aeg, mil suurem osa meist VAID suhkrut ja tärklist sööb.

Rääkides inimestega, kes on muutnud toitumisharjumusi, et oma glükoositaset paigal hoida, olen mõistnud, et hommikusööginipp on võti. Vali oma hommikusöök hoolikalt ja tunned end kogu päeva paremini – sul on rohkem energiat, isud on kontrolli all, parem tuju, puhtam nahk ja nii edasi. Selle asemel et tunda, nagu oleksid glükoosi Ameerika mägedel, oled juhiistmel.