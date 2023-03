Sinijärv soovitab: see raamat tuleb ruttu endale osta, kuni seda veel on

««Loomingu» raamatukogu» kuldsarjale (uuema keelekasutuse järgi ja tiitlipöördelt lugedes on ametlik nimekirjutus «Loomingu Raamatukogu kuldsari») tuleb jätkuvalt tähelepanu juhtida. Kuna «Närvitrüki» uustrükki just äsja esitleti, kobige putkadesse ja poodidesse, ehk õnnestub omaks osta, kuni veel on. Et tegu ametlikult ajakirjaga, siis lisatiraažidele lootma jääda ei maksa. Kes hiljaks jääb, see raamatukokku läeb.