Sinijärv soovitab: hea leebe jora. Kuradi terane ainult

Tüübiline Õnnepalu jora, võiks öelda – kohati nii masendunud, et ajab laginal naerma ja kohati nii helge, et võtab pisara silma. Pole ime, et saatesõnad ongi Õnnepalult endalt. Lihtsalt erinevalt Tõnust ei saa Fernando enam juurdekirjutusi teha. Mis kohvris oli, see kohvrist tuli. Raamat, mida ei saa kunagi lõplikult läbi lugeda, ehk küll tehniliselt ja füüsiliselt võib katsetada. Ei soovitaks. Soovitan nautida kild- ja kuldhaaval, nõnda, et alati jääb tunne, et miskit on veel läbimata, tabamata, tundmata. Hästi omane, isiklik, üldinimlik, nii lihtne – ja kättesaamatu.