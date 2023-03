llmus Maniakkide Tänava uus kosmiline ulmeromaan «Tulevased jumalad»

Tähelaeva missioon – leida ammu kadunud inimkonna häll – katkeb ootamatult, kui laev hävineb. Meeskonnal õnnestub maanduda tundmatul planeedil. Õnneks on see elukõlbulik.

Kohalikud asukad jagunevad kahte leeri – osad on külaliste suhtes sõbralikud, teised varjamatult vaenulikud. Laeva meeskonnal on valikuid kaks – kas leida võimalus missiooni jätkamiseks või võidelda välja endale elamisruum võõral planeedil.

Maniakkide Tänav on eesti kirjanik ja muusik. Ta on õppinud Väike-Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis, töötanud tuletõrjuja-päästjana ja vägivallaohvrite nõustajana. Mänginud-laulnud Jõgeva punkansamblis Saast ja pereansamblis Vist tulnukad.

Maniakkide Tänav kirjutab eelkõige hoogsaid ja veriseid õuduslugusid, viimasel ajal ka küberpunklikke ja kosmilisi tekste. Viljaka autorina on ta avaldanud 10 romaani ja 75 juttu-lühiromaani. Maniakkide Tänava jutte on ilmunud ajakirjades Mardus, Algernon, Reaktor ja Looming ning erinevates antoloogiates ning kaheksal korral on ta võitnud Eesti Ulmeühingu poolt välja antava aastauhinna Stalker.