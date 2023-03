Raamatute ärakeelamise avaldused on USAs rekordtasemel

USAs esitati eelmisel aastal 1269 nõuet ühe või mitme raamatu leviku piiramiseks või levist eemaldamiseks, teatas vabaühendus. Aasta varem esitati sarnaseid nõudeid 729. Sellist aruandlust on peetud alates 2003. aastast.

Levist kõrvaldamise avaldusi tehti peamiselt raamatute kohta, mille autoriteks on LGBTQIA+ kogukonna liikmed ja mitte valge nahavärviga inimesed, või on need raamatud kirjutatud nende kohta, selgitas ALA.