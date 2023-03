MÜSTEERIUM ⟩ «Me arvame, et tootemisamba sees võib midagi olla. Meil on tarvis see kohe lahti teha»

«Paraku mitte.»

Mees silmitses teda kulme kergitades.

«Ma pean silmas seda, et muuseumi jaoks oleks see leiule väärtust juurde andnud, aga meie oma oli tühi.»

«Kust te selle leidsitegi? Oli vist mingi mõis?»

«Otworthi härrastemaja. See oli mõisa ühes küünis, arvatavasti aastakümneid seal vedelenud. Pentonville’id on selles mõisas elanud sajandeid ja mingil hetkel tõi üks nende esivanem selle Kanadast kaasa. Me alles uurime selle kohta täpsemalt. Aga igatahes suri William Pentonville mõne kuu eest ja sammas jõudis muuseumisse.»

«Noh, igatahes on see kuradima vinge,» tähendas Brock, kui nad puidust samba juurde jõudsid. Selle alusele oli nikerdatud kaks suurt figuuri, mõlemad hoidsid süles väiksemat. Suure samba peale oli asetatud teine, nii et moodustus T-täht; ka ülemine osa oli keeruliste nikerdustega kaetud, kuid figuure oli sellel vaid üks.

Sammas oli viieteist meetri kõrgune ja küündis hoone teise korruseni, mis koosnes ümber kogu ruumi kulgevast rõdust.

«Ja see Pentonville lihtsalt pärandas tootemisamba muuseumile?» küsis Brock.

«Jah, minu teada küll. Mis siis?» küsis Laura, märgates, kuidas Brocki silmad särama lõid.

«Aga see on ju pisut imelik? Ma mõtlen, miks just selle samba? Eriti arvestades, et see vedeles aastaid mingis küünis. Kindlasti oli seal lisaks sellele muudki muuseumi jaoks väärtuslikku kraami?»