Kliiniline toitumisterapeut soovitab: 3 raamatut, mis aitavad toiduga paremat suhet luua

Maarja Lember räägib, et tema teekond kliiniliseks toitumisterapeudiks algas sellest, kui ta kuulis haiglas toitumisterapeuti oma tööst rääkimas - kuidas ta aitab inimestel mõista, kuidas süüa nii, et see toetaks pikemat, tervislikumat elu. «Tundsin kohe ära, et see on see, mida ma teha tahan ja vahetasin oma biokeemia õpingud toitumisteaduste vastu,» meenutab ta.

Oma erialase hariduse on Lember omandanud Surrey Ülikoolis Inglismaal. Ta töötab kliinilise toitumisterapeudina haiglas, kus suurem osa igapäevatööst on toitmisravi alatoitumuse korral ja haiguspõhiste eridieetide läbiviimine. Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi tegevliikmena on ta aktiivselt panustanud kliinilise toitmisravi teenuste arengusse ja kättesaadavuse parandamisse Eestis.

Nendele, kellele toitumisterapeudi eriala huvi pakub, paneb ta südamele, et toitumisterapeudile peab meeldima nii omaette töötamine kui ka inimestega suhtlemine. Toitumisterapeut peab ennast pidevalt kursis hoidma uute toitumisteaduste arengutega, mis tähendab teadusartiklite lugemist. Et inimestega töötada, peab olema oskust needsamad teaduslikud uuringu tulemused sõnastada arusaadavalt ja lihtsalt ning muuta need praktilisteks soovitusteks.

Toitumine on tervist mõjutav tegur, mida saab ise muuta

Lember sõnab, et toitumine on tervist mõjutav tegur, mida indiviid saab (olenevalt võimalustest) ise muuta. Ta toob välja, et talle meeldib, et tema igapäevatöö on täis võimalusi luua positiivseid muutusi inimeste tervisekäitumises.