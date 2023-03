3 põnevat saunaraamatut, mis utsitavad kohe sauna minema

Margit ütleb, et tegemist on kerge, silmaringi laiendava ja läbi mõnusa huumoriprisma kirjutatud raamatuga, mille on välja andnud tõeline Eesti saunaentusiast Rein Sikk. Autor on saanud saunapisiku kätte justkui emapiimaga – juba väikse lapsena võttis ema teda sauna kaasa ning tänaseks on rohkem kui viiekümne aasta ihu ja hinge saunas kogetu raamatukaante vahele jõudnud. Rein on sauna-aasta idee autor ja Eesti esimese saunapealinna Kadrina saunaklubi liige.

Nagu aabitsale kombeks, on tähestikulisse järjekorda pandud kõik oluline, mis saunaga seondub. Raamatust leiab 227 erinevat sõna, tõdemust, mõttetera ja tegevusi. A-tähe alt saab näiteks teada, et Eesti naiivkunsti tipptegija Ave Nahkur on joonistanud rohkesti oma tegelaskujusid saunadesse ja tema teoseid võib leida kaunistamas paljude saunade seinu.

Väga huvitavate stiilinäidete ja kirjeldustega on inimestele, kes meega armastavad saunas kehahooldusprotseduure läbi viia, toodud välja erinevad saunameetamise viisid. Võimalusi selleks on mitmeid, näiteks hooliv, tupsutav, vihamehe, ilunaise ja vannilise stiil.

Raamatust leiab ka huvitavaid mõttearendusi. Näiteks on kultuskirjanik Vahur Mikita toonud võrdluse, et Paide kuulus arvamusfestival on tegelikult eestlaste saunakultuuri edasiarendus 21. sajandi kombe kohaselt. Mis see iga korraliku saunaga kaasnev tõsine saunaliste targutelu siis muud on kui üks arvamusfestival!