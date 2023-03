Joogaraamat, mis avab jooga sügavamad aspektid

Joogaõpetaja Mai-Liis Kivistik soovitab joogahuvilistele OSHO raamatut «Jooga põhiolemus», Tema sõnul on see väärtuslik kõigile, kes on huvitatud jooga sügavamate aspektide uurimisest ja sellest, kuidas see võib aidata meil elada täisväärtuslikumat elu.