Eesti autoralli ajalooraamatu teine osa kajastab aega, mil Ladade asemele tulid uued autod

Kahe eelneva Eesti autoralli ajaloo raamatu autorid on alustanud materjali kogumist III osa tarbeks, et samas stiilis tuua rallisõprade ette ka hilisemad aastad alates 2003.

«Raamat «Eesti autoralli ajalugu I osa» on huvitav lugeda ja uurida, kuid minu generatsiooni inimesel ei teki sellest ajastust nii palju enda kogemusi ja mälestusi, kuid teine raamat on väga äge ja jõuab sellesse aega, mil ma väikse lapsena mäletan mingeid võistluseid ja hakkasin juba ise võistlema. Enda kontakt on nii super selles raamatus, kas siis läbi minu isa ja tema kaardilugeja või siis juba läbi enda tegemiste. Minu generatsiooni inimestel on selles raamatus palju, mida meenutada ja meelde tuletada, kuid kindlasti on seal avastamist kõigil rallisõpradel. Urmas on oma meeskonnaga teinud taaskord ära suure ja suurepärase töö,» lisas Rally Estonia direktor ja endine tipprallisõitja Urmo Aava.