LÕBUS RAAMAT ⟩ Kui aiandusühistu esimees on tühine türann, kes kipub oma võimu ära kasutama

Kui Emma Quaadvliegh pärast oma mehe surma vanu pabereid korrastama hakkab, leiab ta nende hulgast sooviavalduse aiamajakese omandamiseks. Märkamatult on möödunud üksteist aastat, seega peaks järjekord olema temani jõudnud. Esimese vabanenud majakese ülevaatamisel tunneb ta, et sinna ta kuulub. Rohenäppude hulka ta end just ei liigita, aga kenad naabrid tõttavad appi. Aiandusühistu esimees on harjunud reeglitele viidates oma võimu kehtestama. Selgub, et roheline paradiis polegi nii rahuarmastav. Emma on aga otsustanud rõõmu ja rahu nimel võitlusse astuda.

Hendrik Groen on Hollandi kirjaniku Peter de Smeki pseudonüüm. Ta sai tuntuks oma humoorikate salapäevikutega, mis on tõlgitud 36 keelde. Nende lugude põhjal on valminud film, teleseriaal ja näidend. Eesti keeles on ilmunud ka tema romaan «Ela ja lase elada».

***

Hendrik Groen, «Rõõm ja Rahu».

«Mis imelik nimi.»

«Emma?»

«Ei, teie perekonnanimi: Kwaadvlieg.»

«Q-ga.»

«Mis kuuga?»

«Ei, niimoodi kirjutatakse, alguses on tähed q ja u. Ja lõpus on gh.»

«Järjest imelikumaks läheb.»

«Ega ma ise seda valinud pole. Aga tegelikult päris hea nimi: Quaadvliegh. Ja mis teie nimi on?»

«Herman.»

«Kah kena.»

«Te narrite mind?»

«Ei-ei, seda ma küll ei söandaks.»

«Aga mis tema nimi on?» Herman osutas koerale.

«Tema on Wodan.»

«Wodan? Selline väike peni? Teile vist kohe meeldivad veidrad nimed.»