HIPI VÕI SÄÄSTJA? ⟩ Uuri järgi, mis tüüpi rahaisiskus sa oled

Sundkulutaja puhul on huvitav see, et enamikul juhtudest kasvasid nad üles sundsäästja hoole all. See, kuidas ta raha kulutab, on hinnang või reaktsioon lämbumistundele või tüdimusele, mida ta koges, kasvades üles peres, kus vanemad olid sunnitud kulutuste tegemisse konservatiivselt suhtuma.

Kompulsiiv(ne) rahategija

Kompulsiivse rahategija tüüpi inimene usub, et elu on parim siis, kui ta teenib nii palju raha kui võimalik. Kui sedalaadi inimtüüp leiaks kõnniteelt raha, siis kinnitaks ta kõigile kuuldeulatuses olijatele, et see on tõend, et niisugune asi nagu hea õnn on olemas ja et see saadab teda kõiges. Sedalaadi inimene kulutab valdava osa oma energiast sellele, et parandada oma rahategemise võimet. Ta ei tunne süüd selle pärast, et on otsustanud keskenduda töö tõhususele, ajajuhtimisoskusele või äriedule, selle asemel et veeta aega perekonna või sõpradega. Seda osaliselt seetõttu, et ta tõeliselt usub, et kõik, mida ta teeb, on perekonna nimel.

Kompulsiivne rahategija sõltub oma finantsedus teiste heakskiidust ja tunnustusest. Kahjuks januneb ta üha suurema tähelepanu järele, ükskõik kui palju raha ta ka ei teeni.

Mul-on-rahast-ükskõik tüüp