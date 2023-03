«Selle saali kõik nurgad haisesid kanepi järele. Publiku kaugemat otsa polnud läbi suitsu nähagi»

Camila: Billy rääkis, et ta hakkab mulle helistama kolm korda päevas ja paneb kõik oma tegemised päevikusse kirja ja ma selgitasin talle, et ma ei taha, et ta end mulle tõestaks. Et see lisaks vaid pinget ning see on viimane asi, mida tal vaja. Ta pidi teadma, et ma usun temasse. Ütlesin: «Ütle mulle, mida mina teha saan, et see oleks sinu jaoks lihtsam, mitte raskem.»