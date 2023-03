ROMANTILINE KRIMI ⟩ Mis toimub küla uhkeima villa suletud uste taga?

Ning need pole kaugeltki esimesed jõulud, mis ta Idres veedab, tema ja eksmees Olle on käinud siin viimasel ajal igal aastal, et tuhiseda alla slaalominõlvadelt. Kuid need on esimesed jõulud, mis ta veedab oma majakeses. Nüüd on tal igioma suusamajake, vaatega ühele suusanõlvadest. Majake on lihtne. Kogu mööbel on männipuidust ning tal pole olnud veel rahalist võimalust majakest sisustada. Isegi voodipesu kuulub eelmisele omanikule. Sellest pole midagi, et tekikott on auklik, olulisem on siiski, et kõik siin kuulub temale. Ta pole kellelegi midagi võlgu.