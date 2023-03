Raamatublogija: selliseid helgeid noorteromaane on rohkem vaja!

Tänapäev, Eesti. Sigrid ootab väga sügisest koolivaheaega, et rohkem aega oma hobusega veeta. Lisaks on neil sõpradega mustmiljon ideed, mida kõike tallis ette võtta. Kindlasti ei takista neid talli saabuv praktikant Agnes. Küll aga selgub äkitselt, et talli omanik Anneli peab ära sõitma ning tundub, et toredal vaheajal on kriips peal. Noored pakuvad välja, et võivad kõik tööd enda peale võtta ja noor praktikandineiu saaks neil täiskasvanuna silma peal hoida. See plaan läheb käiku ning sõbrad saavad tunda, mida tähendab talli eest hoolitsemine. Tööd on palju ja ohjad on Agnese käes.