TERAVMEELNE KRIMI ⟩ «See oli sedasorti kleit, mis võis radikaalselt muuta elustiile»

Seepärast kaldus Paul arvama, et talle ainult tundus, et keegi koputas kontoriuksele, kui keegi koputas taas kontoriuksele. Seekord lisati koputusele ka «Tere?». See oli mahe, kähisev naisehääl. Paul ja Maggie vaatasid teineteisele otsa, siis ukse poole ja siis hunnikut, mille koer oli Pauli lauale jätnud.

Maggie kadus laua alla. Ta paistis taipavat, et ta ei tohi tegelikult seal olla ja et kui proua Wu või keegi teine sellest teada saab, siis võib juhtuda, et ta sunnitakse lahkuma. Paulil hakkas tekkima kahtlus, et koer on temast tunduvalt arukam. Sellegipoolest pidi ta kohe lahendama Maggie räpase protestiaktsiooni küsimuse. Kotikesed, mida ta kasutas, kui Maggiega jalutamas käis, olid tema jope taskus trepi alumises otsas, teisel pool kähisevat naisehäält. Hunnik lauale jätta ja proovida teha nägu, et see on ebatavaline kontorimänguasi, ei tundunud otstarbekas. Paulile ei jäänud silma midagi, millega oleks saanud hunnikut varjata, mis tähendas, et ainus võimalus oli junnid kõrvaldada. Ta tegi paar sammu ja avas akna, raskustega. Vana puidust aknaraam oli kooldunud ja kiunatas vastuvaidlevalt tasakesi, kui Paul seda üles surus.