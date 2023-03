Romantilise põneviku kirjutanud Liisi Raamets-Tunal: imestan, miks juristide hulgas rohkem kirjanikke ei ole

Kõige kergem on sõnade ritta seadmine, kui idee on olemas. Kõige raskem on kindlasti sündmustiku põhiprobleemi, sellele geniaalse lahenduse ning lahenduseni jõudmisel olulist rolli mängivate pisidetailide ja lugeja tähelepanu kõrvalejuhtivate valejälgede (red herrings) väljamõtlemine. Ka kirjutamisharjumuse väljakujundamine võib olla raske, kuid see on kirjanikuks olemise juures ääretult oluline. Ka paljud rahvusvaheliselt tunnustatud kirjanikud rõhutavad distsipliini tähtsust – kirjutada tuleb ka neil päevadel, kui mõte ei jookse kõige paremini. Minu jaoks on keeruline ka see, et teen seda oma põhitöö kõrvalt, mistõttu ei jätku alati piisavalt aega ning sageli kirjutan öösiti unetundide arvelt.