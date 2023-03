ARVUSTUS ⟩ «Väila» tõlkija Kadri Jaanits: see lugu elab lugeja peas oma elu edasi

Jutustuses kirjeldatud teekonna tegelikkuses läbi teinud tüdrukud on täiseas meenutanud, et kuigi pikad jalgsi läbitud vahemaad, toidupuudus, loomade ja inimeste haigused ning kitsastes oludes või lageda taeva all ööbimine oli ränk ja kurnav ning laagriolud masendavad, pakkus võimalus kodust ja kodukandist kaugemale pääseda ühtlasi vabadust ja seiklust. Nii ei kirjelda ka Liksom üksnes katsumusi, vaid ühtlasi tüdruku kasvamist ja arenemist, esimesi seksuaalseid kogemusi, sõprust teekaaslastega ning ühtsustunnet loodusega. Sõtta läinud isa asetab teismelise tüdruku õlule teisegi raske koorma: vastutuse haiglase, lapseootel ema eest. Liiga vara täiskasvanute maailma astuma sunnitud lapse vaatenurk annab autorile võimaluse kasutada tugevaid kontraste, kannatus vaheldub rõõmuga ja vägivald õrnusega. Ühel leheküljel räägitakse surma paratamatusest, järgmisel kirjeldatakse koomilist kohtumist elu esimese apelsiniga:

«Martta naeris ja üpitas eblakalt oma palli. Katri üts talle, et see pole pall, see on puuvili, apelsiin, need kasuvad Afrikas puu otsas. Martta põrnitses palli ja aukas selle külgest tüki ja tõmmas suu viltu. Katri naeris, et see tuleb ära koorida ja süia viilukaupa, võttis vilja oma pihku ja pigistas silmad kinni, keerutas puuvilja otsegu oleks seda kaalund, tõstis nospli alla ja nuhutas tükk aiga, kooris ära, rebis pooleks, tõmmas ühe viilu, tõstis uultele, lakkus keelega, ammustas tükikese, oidis palukest esteks keele pial, libistas siis keele alla, mälus oma aja ja mekutas otsegu oleks see ainumas asi ilmaruumis, neelas ja avas silmad.»