MUHE ROMAAN ⟩ Aprillikuus on kõigil kevad peas ja tahetakse aeda

Kui Emma Quaadvliegh pärast oma mehe surma vanu pabereid korrastama hakkab, leiab ta nende hulgast sooviavalduse aiamajakese omandamiseks. Märkamatult on möödunud üksteist aastat, seega peaks järjekord olema temani jõudnud. Esimese vabanenud majakese ülevaatamisel tunneb ta, et sinna ta kuulub. Rohenäppude hulka ta end just ei liigita, aga kenad naabrid tõttavad appi. Aiandusühistu esimees on harjunud reeglitele viidates oma võimu kehtestama. Selgub, et roheline paradiis polegi nii rahuarmastav. Emma on aga otsustanud rõõmu ja rahu nimel võitlusse astuda.