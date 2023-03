Supermodell Kaia Gerberi 3 lemmikraamatut, mis on ilmunud ka eesti keeles

Koroonapandeemia alguses lõi Kaia Gerber oma virtuaalse raamatuklubi, kus jagab sageli raamatusoovitusi. Hiljuti rääkis ta aga ajakirjale Vogue, et on mõned raamatud, mis on teda elu jooksul kõige tugevamalt mõjutanud ja mida ta peab oma lemmikuks. Siin on neist kolm, mis on ka eesti keelde tõlgitud.

Patti Smith on legendaarne Ameerika kirjanik, muusik ja kunstnik, kelle 1975. aastal ilmunud albumit «Horses» peetakse New Yorgi pungi otseseks eelkäijaks. Tema autobiograafiline romaan «Kõigest lapsed» räägib autori suhtest Robert Mapplethorpe’i, ühe mõjukama 20. sajandi fotograafiga. See on südamlik lugu kahe noore kunstniku teest eneseleidmiseni ja oma ande väljakujunemiseni, mille taustaks on vastupandamatult boheemlaslik New York koos hipide, rokkmuusika ja Chelsea hotelli ekstravagantsete elanikega.