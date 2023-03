Ilmus metsavenna Alfred Käärmanni mälestusraamat Venemaa vangilaagritest

Alfred Käärmanni (1922–2010) Võrumaa legendaarse metsavenna põhimõte oli, et mees peab oma elus hakkama saama iga olukorra ja iga tööga. «Minu põlvkond kasvas üles Vabadussõja võidu vaimus ja kindlustundes, et kõik on ja jääbki nii.» Ta ise oli vabaduse vaimu mehisemaid kandjaid nii elus, metsades end varjates kui ka Venemaa vangilaagrites.