«Rock’n’roll on esimest korda tüdrukuga olemine. Mitte oma naisega armatsemine»

Daisy: Olin laulusõnu vist oma miljon korda lugenud. Mul oli oma mõte, kuidas ma seda teha tahtsin.

Billy laulis seda veidi nagu anuval toonil. Ma mõtlesin, et see, kuidas ta lugu esitas, jättis mulje, et ta polnud päris kindel, kas ise ka oma lubadust usub. Ja see meeldis mulle väga. Minu meelest tegi see loo nii huvitavaks. Nii et mul oli plaan laulda oma osa, nagu tahaksin ma teda uskuda, aga sügaval sisimas võib-olla ikka ei uskunud. Mõtlesin, et see annab loole kihte juurde.

Kui me mikri tööle saime – Artie andis mulle märku alustada, Billy ja Teddy vaatasid pealt –, astusin selle juurde ja laulsin, nagu ei usuks ma, et Billy ostab kunagi maja mesilaskärge meenutavate liivakaljude juures, nagu ei juhtuks seda päriselt kunagi. See oli minu nägemust loost.

Refräänis olid algsed sõnad «The life we want will wait for us/we will live to see the lights coming off the bay/And you will hold me, you will hold me, you will hold me/until that day.»